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Председатель парламента Грузии встретился с президентом Туркменистана
09.04.2024 17:11
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
По сообщению пресс-службы парламента, на встрече было подчеркнуто продуктивное сотрудничество между двумя странами как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также дружественный характер долгосрочных отношений.
На встрече было уделено внимание важности торгово-экономического, транспортно-логистического сотрудничества и развитию совместных региональных проектов.
«Шалва Папуашвили поблагодарил президента Туркменистана за решение об открытии памятника Шота Руставели в Ашхабаде, что будет способствовать дальнейшему укреплению связей между народами. Сердар Бердымухамедов выразил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в официальном заявлении.
Встреча с президентом Туркменистана состоялась в рамках официального визита Шалвы Папуашвили и парламентской делегации в регион Центральной Азии.
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