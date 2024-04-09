

Председатель парламента Грузии встретился с президентом Туркменистана

09.04.2024 17:11





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.



По сообщению пресс-службы парламента, на встрече было подчеркнуто продуктивное сотрудничество между двумя странами как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также дружественный характер долгосрочных отношений.



На встрече было уделено внимание важности торгово-экономического, транспортно-логистического сотрудничества и развитию совместных региональных проектов.



«Шалва Папуашвили поблагодарил президента Туркменистана за решение об открытии памятника Шота Руставели в Ашхабаде, что будет способствовать дальнейшему укреплению связей между народами. Сердар Бердымухамедов выразил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — говорится в официальном заявлении.

Встреча с президентом Туркменистана состоялась в рамках официального визита Шалвы Папуашвили и парламентской делегации в регион Центральной Азии.







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