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Президент Грузии: выбор Грузии – либо независимость, либо рабство
09.04.2024 17:22
Президент Грузии почтила память погибших во время разгона мирного митинга 9 апреля 1989 года. Саломе Зурабишвили возложила цветы к мемориалу на проспекте Руставели и в разговоре с журналистами отметила, что «никто не может угрожать независимости Грузии».
«9 апреля произошла действительно великая трагедия, но это и день великой победы. Это день, когда мы должны знать, что ничто не может угрожать Грузии и ее независимости.
Это день величайшей победы для Грузии и её независимости» — заявила Саломе Зурабишвили.
Президент так же отметила, что, как и в 1989 году сегодня Грузия стоит перед выбором – «независимость или рабство»:
«Тот факт, что некоторые люди осмелились снова ввести российский закон 8 апреля, является самым большим признаком их поражения. Сегодня и завтра никто из тех, кто въедет в Грузию с российским флагом и русским порабощением, никогда не победит.
Я не знаю, какая реакция будет у Запада. Здесь важно знать, чего хотим мы: того, что произошло 9 апреля (1989 года) или того, что произошло 9 апреля 1991 года, выбор Грузии – либо независимость, либо рабство. Либо Европа, либо Россия. Мы знаем, чего хотим», — сказала президент.
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