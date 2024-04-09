

Посольство Литвы: В День национального единства, Литва продолжает стоять рядом с Грузией,

09.04.2024 17:25





«В День национального единства, Литва продолжает стоять рядом с Грузией, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии», — говорится в заявлении посольства Литвы в Грузии.



«Сегодня посол Литовской Республики Андрюс Калиндра вместе с членами делегации Сейма (парламента) Литвы, находившейся в Грузии, почтили память тех, кто погиб за свободу Грузии 9 апреля 1989 года на проспекте Руставели, а также их храбрость и самопожертвование. Стремление грузинского народа к свободе и твердость привели к обретению независимости Грузии в 1991 году. Литовцы, как сами свободолюбивые люди, считают, что эта особенность сближает наши народы. В День национального единства, Литва продолжает стоять рядом с Грузией, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, которая является мишенью российского империализма как в 1989 году, так и сейчас», — отмечается в заявлении.



Со дня трагедии 9 апреля прошло 35 лет. 9 апреля 1989 года рано утром части вооруженных сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, возле здания парламента, что повлекло человеческие жертвы. В результате разгона демонстрации погиб 21 человек, сотни граждан были отравлены газом неизвестного состава.



Позже, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет объявил о восстановлении государственной независимости Грузии. 9 апреля вошло в новейшую историю Грузии, как День трагедии и, одновременно, День восстановления независимости Грузии.







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