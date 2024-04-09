

Посольство Швеции в Грузии распространило заявление в связи с 35-й годовщиной трагедии 9 апреля.

09.04.2024 17:28





«35 лет назад, 9 апреля 1989 года, советские войска подавили мирные грузинские демонстрации за свободу. Два года спустя Грузия восстановила свою независимость. В этот день национального единства, мы чтим память всех тех, кто отдал свою жизнь за свободную Грузию. Мы продолжим поддерживать единую, сильную и европейскую Грузию», — говорится в заявлении посольства Швеции в Грузии.



Со дня трагедии 9 апреля прошло 35 лет. 9 апреля 1989 года рано утром части вооруженных сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, возле здания парламента, что повлекло человеческие жертвы. В результате разгона демонстрации погиб 21 человек, сотни граждан были отравлены газом неизвестного состава.



Позже, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет объявил о восстановлении государственной независимости Грузии. 9 апреля вошло в новейшую историю Грузии, как День трагедии и, одновременно, День восстановления независимости Грузии.







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