

Омбудсмен: «Решение ЕСПЧ – еще одна большая победа Грузии на международной арене

09.04.2024 18:30





«Решение Европейского суда по правам человека – еще одна большая победа Грузии на международной арене», пишет в соцсети Facebook Народный защитник. Так Леван Иоселиани комментирует решение ЕСПЧ по делу «Грузия против России», согласно которому после вооруженного конфликта в 2008 году на линии оккупации имели место нарушения статей Европейской конвенции по правам человека.



«Символично, что сегодня, через 35 лет после трагедии 9 апреля 1989 года, Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Грузия против России», которое началось после конфликта 2008 года. Речь идет о нарушении прав человека в результате «бордеризации», что включает в себя, среди прочего, убийства людей, пытавшихся попасть в Абхазию и Цхинвали, незаконное задержание и неправомерное обращение с людьми пересекавших т.н. границу.



Суд установил нарушение со стороны России ряда статей Европейской конвенции по правам человека. Среди них в решении установлено нарушение статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (запрет пыток) и многих других статей Конвенции.



Это решение является еще одной большой победой Грузии на международной арене. Важно, что Европейский суд по правам человека прямо подчеркнул ответственность России. Это решение особенно важно в свете проблем, которые до сих пор являются печальной реальностью для людей, живущих на оккупированных территориях.



По сей день, к сожалению, на оккупированных территориях продолжается практика незаконного задержания и жестокого обращения с гражданами. Оккупационные силы по-прежнему продолжают незаконный процесс т.н. «бордеризации». Нарушение прав собственности остается ежедневной проблемой для населения, живущего вблизи линии оккупации.



Упомянутое решение Европейского суда по правам человека является еще одним доказательством того, что подобная практика, нарушающая права человека, должна быть немедленно прекращена», — говорится в заявлении.





Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





