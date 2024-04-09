

Хазарадзе: Мы говорим «нет» России и «да» Евросоюзу - «Российский закон» не пройдет

09.04.2024 20:10





С какой бы интерпретацией они ни внесли «российский закон», он не пройдет, потому что не имеет никакой связи с прозрачностью, - заявил на «Марше свободы» лидер «Лело» Мамука Хазарадзе.



ПО его словам, тот факт, что общество сегодня вновь собралось, означает, что «мы говорим «нет» России и «да» Евросоюзу».



«Ряды "Грузинской мечты" редеют, они понимают, что проигрывают выборы. Их рейтинг снижается очень быстро. Спустя год мы снова стоим здесь. Все это означает, что мы говорим "нет" России и "да" Евросоюзу. Мы говорим "да" тому месту, где Грузия будет защищена и в безопасности. В конечном счете, общая картина такова. С какой бы интерпретацией они ни внесли «российский закон», он не пройдет! Потому что он не имеет никакой связи с прозрачностью. Он служит для подавления свободного голоса. Это придуманный рычаг для контроля над телеканалами, медиа. В такой стране, как Грузия, не смогут контролировать свободу», - сказал Мамука Хазарадзе.





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