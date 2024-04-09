

В Тбилиси прошел «Марш Свободы» против закона «об иноагентах»

09.04.2024 23:50





В центре Тбилиси около десяти тысяч человек во вторник приняли участие в манифестации против планов правящей в стране партии «Грузинская мечта» (ГМ) принять закон «О прозрачности иностранного влияния», который представители неправительственных организаций и оппозиционные партии называют «российским законом».



Противники меры отмечают, что аналогичный закон об иноагентах, принятый несколько лет назад в России, в конечном итоге привел к репрессиям, ограничению свободы СМИ и стигматизации представителей гражданского общества.



Депутат парламента Грузии, бывший начальник Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что правительство «Грузинской мечты», несмотря на прозападную риторику, «вынашивает те же планы по установлению антидемократического режима».



«Марш свободы» начался на площади Республики. Тысячи гражданских активистов и оппозиционеров прошли по проспекту Руставели вслед за плакатом с главным слоганом: «Да – Европе! Нет – российскому закону!»



Шествие завершилось у здания парламента, на том же месте, где 9 апреля 1989 года произошло переломное событие новейшей истории Грузии: более двадцати человек погибли в ходе столкновений между сторонниками независимости и советскими войсками, переброшенными в Тбилиси для подавления протестов.



Организаторы нынешнего шествия не скрывали, что решили провести его именно в очередную годовщину трагических событий, чтобы «подчеркнуть преемственность борьбы за свободное и демократическое будущее Грузии». С таким заявлением в интервью журналистам в ходе акции протеста выступила бывший омбудсмен Нино Ломджария.



«Марш свободы» завершился исполнением государственного гимна Грузии, а также гимна ЕС.



Власти страны утверждают, что закон, зарегистрированный для рассмотрения в парламенте, «служит лишь прозрачности внешнего финансирования неправительственных организаций». Премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства обвинил НПО в «сокрытии источников финансирования и целей своей деятельности». А исполнительный секретарь ГМ предупредил, что если из-за принятия закона Запад введет санкции против грузинских властей, то «это будет огромной несправедливостью, поскольку аналогичные законы действуют в США и многих западных странах».



Леван Бердзенишвили, основавший Республиканскую партию Грузии в 1979 году, считает, что власти явно лукавят и готовят данный закон лишь как первый шаг в процессе строительства автократического режима: «За этим законом последуют другие законы, вытекающие из него! Точно так же как это произошло в России», – уверен Бердзенишвили. По его словам, цель правящей партии – заставить замолчать СМИ и гражданское общество. Бердзенишвили также упомянул «явный заказ Москвы».



Профессор тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе сказал, что не может понять логики властей: «Они не прислушиваются к предупреждениям и советам западных партнеров, хотя декларируют стремление интегрироваться в ЕС и НАТО».



В прошлом году Грузии был предоставлен статус кандидата в члены ЕС с условием проведения институциональных реформ и укрепления демократии, в том числе выполнения программы из девяти пунктов, один из которых рекомендует властям создать благоприятные условия для свободной работы организаций гражданского общества и СМИ.





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