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Джим ОБрайен: Обеспокоен законодательными инициативами в парламенте Грузии
10.04.2024 10:34
Обеспокоен законодательными инициативами в парламенте Грузии, которые создают угрозу отдаления страны от Европы, - так реагирует помощник госсекретаря США Джим О'Брайен на законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии.
«Соединенные Штаты всегда будут возвышать свой голос в защиту прав человека для всех, включая свободу выражения мнений и свободу мирных собраний», — пишет Джим О'Брайен в соцсети.
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