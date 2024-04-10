

Джим ОБрайен: Обеспокоен законодательными инициативами в парламенте Грузии

10.04.2024 10:34





Обеспокоен законодательными инициативами в парламенте Грузии, которые создают угрозу отдаления страны от Европы, - так реагирует помощник госсекретаря США Джим О'Брайен на законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии.



«Соединенные Штаты всегда будут возвышать свой голос в защиту прав человека для всех, включая свободу выражения мнений и свободу мирных собраний», — пишет Джим О'Брайен в соцсети.





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