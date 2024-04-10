

Хельсинкская комиссия США: Грузия должна вернуться на путь либеральной демократии

10.04.2024 10:48





Хельсинкская комиссия США опубликовала заявление, в котором заявила, что Грузия должна вернуться к своей прежней траектории либеральной демократии. Так в Вашингтоне отреагировали на инициирование «закона об иноагентах» во второй раз.



«На прошлой неделе сенатор-сопредседатель Кэдрин и высокопоставленный член сената Викер призвали грузинские власти отклонить законопроект в российском стиле, который они примут в ближайшие дни. Грузия должна вернуться к своей прежней траектории либеральной демократии», — говорится в заявлении.



Отметим, 6 апреля руководство Сената Хельсинкской комиссии — сопредседатель Бэн Кардин и сенатор Роджер Уикер назвали российский закон, инициированный партией власти «копией российского закона» и раскритиковали правительство Грузии за попытку повторно принять законопроект.



«Это преднамеренная атака на хрупкую грузинскую демократию, самосаботаж в отношении ее кандидатства в ЕС и прямое неприятие евроатлантического выбора, с таким трудом завоеванного подавляющим большинством грузинского народа.



Этот законопроект является копией российского закона, который является источником его вдохновения. Неслучайно, что его повторное введение происходит на фоне более широкого принятия аналогичного законодательства в регионе.



Поразительно, но не удивительно, что «Грузинская мечта» снова пошла по этому пути, несмотря на оккупацию 20% территории страны Россией.



Мы призываем правительство Грузии отказаться от этого законопроекта и вернуться к либерально-демократическому курсу и евроатлантическому выбору своего народа», — говорилось в заявлении.



Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и СМИ, но будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.



Несмотря на то, что «Грузинская мечта» утверждает, что этот законопроект не имеет никакого отношения к России, он уже вызвал критику со стороны западных политиков.



Попытки снова инициировать закон об иностранных агентах («Закон об прозрачности иностранного влияния») под «новым предлогом» осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран — евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО Восточного партнерства и другие. Зато в Кремле за это «Мечту» ожидаемо похвалили.



Источник: СОВА

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