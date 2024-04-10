

Активистам помешали сорвать пропагандистские баннеры «Мечты» против НПО

10.04.2024 10:48





Активистам помешали сорвать пропагандистские баннеры «Мечты» против лидеров ряда НПО, которых власти считают «радикально» настроенными оппонентами, выполняющими «заказы» своих доноров.



Граждане попытались расклеить новые информационные стикеры вместо баннеров «Мечты» в разных местах Тбилиси, во время чего к ним подошли несколько человек и попытались помешать. По словам активистов, они подверглись словесным оскорблениям, а в некоторых из них узнали нескольких членов молодежного крыла правящей партии.



На месте происшествия также была мобилизована полиция.



«Мы разрывали баннеры, которые Facebook и социальная сеть заблокировали и объявили дезинформацией. Они пришли, начали агрессивно выражаться. Это произошло во второй раз.



Их так раздражает процесс срывания этих баннеров, что активистов «Грузинской мечты» по ночам катают на машинах <чтобы «спасти» эти листовки, им дано задание>, мол, если увидят, что кто-то где-то рвет их , подъезжайте и уничтожайте их на месте.



Просто в этот раз они нас не тронули физически. Теперь они стараются не касаться нас физически, чтобы у них не возникло проблем с юридической точки зрения», — сказал один из активистов Сандро Кинкладзе.



Отметим, это не первый случай, когда гражданам мешают снимать пропагандистские баннеры партии власти. В прошлый раз, по словам активистов, что один из сторонников «Мечты» физически напал на активиста в присутствии сотрудников полиции.



Напомним, 7 апреля в Тбилиси были замечены расклеенные листовки, на которых изображены лидеры ряда НПО в Грузии.



Источник: СОВА

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