

За повторным инициированием законопроекта об «иноагентах» последовала международная реакция

10.04.2024 10:51





Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 3 апреля выступил с заявлением о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». После массовых акций протеста 7-9 марта 2023 года Парламент отклонил законопроект. По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы».



«Civil Georgia» предлагает международные отклики по поводу инициирования законопроекта.



Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: «…это (повторное инициирование законопроекта) на самом деле противоречит всем усилиям по укреплению демократических институтов в Грузии.



Грузия должна работать над реформами, чтобы стать ближе к НАТО и ЕС… Всего несколько недель назад я посетил Тбилиси, Грузия, и, конечно, одним из моих главных посланий была важность проведения реформ и укрепления демократических институтов. И грузинский народ также ясно дал понять, что хочет процветающего демократического будущего в европейской и евроатлантической семье. Так что любой закон, который внедряет эту идею иностранных агентов, боюсь, на самом деле окажет влияние на международном уровне, а также на многие СМИ, работающие в Грузии, и подорвет идею о том, что Грузия станет сильным демократическим обществом».



Совет ООН по правам человека: «Грузия: мы призываем власти отозвать законопроект, в котором гражданское общество и СМИ, получающие более 20% своего финансирования из-за границы, оцениваются как «организации, действующие в интересах иностранной силы» . Это представляет серьезную угрозу свободе выражения мнений и объединений».



Пятрас Ауштрявичюс, член Европарламента: «Похоже, что правящая партия Грузии склоняется к евроазиатской тирании. Между ЕС и последним нет никакого компромисса, потому что демократические критерии не подлежат обсуждению».



Виола фон Крамон, депутат Европарламента: «Грузинская мечта, как обычно, лгала – обещала не вносить закон, который отменила год назад, но все равно сделала это. Это продолжение антиевропейской и пророссийской политики правящей партии за последние годы. Законопроект предусматривает саботировать путь Грузии в Евросоюз и угодить московским кураторам олигарха… Статус кандидата в члены ЕС был предоставлен Грузии не ради ее властей, а вопреки им. Это решение стало заслугой смелости грузинского народа поддержать демократию и европейские ценности. Евросоюз должен четко объяснить правительству и населению Грузии, что принятием «российского закона» «Грузинская мечта» сознательно закрывает дверь в европейское будущее страны, потому что после этого не будет открытия переговоров о вступлении или любой другой формы интеграции в ЕС».



Мириам Лексман, депутат Европарламента: «Грузинская мечта» всячески пыталась, чтобы ее действия остались за пределами внимания, но им не удалось отменить правду. Власть «Грузинской мечты» еще раз доказывает, что она готова саботировать путь европейских реформ Грузии».



Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента: «Это тот же российский закон, который недавно был отозван из-за резкой реакции грузинского общества. Теперь вопрос в том, почему они возвращают его снова. Возможно, это связано с предвыборной кампанией и теперь им нужно усилить поляризацию. Кроме того, они подтверждают, что у них нет красных линий и они готовы на все. Заявление «Грузинской мечты» полно нарративов в кремлевском стиле. Это язык ненависти к неправительственным организациям и оппозиции, а также к западным институтам, США и т. д. На самом деле это язык Кремля, и таким образом «Грузинская мечта» вредит европейскому будущему Грузии, поэтому в Брюсселе они будут иметь негативную реакцию».



Анна Фотыга, депутат Европарламента: «Очень прискорбно, что правящая партия перед выборами пытается расколоть народ, пытается оказать давление и подорвать то, что уже достигнуто и оценено международным объединением путем предоставления статуса кандидата. Разделение общества всегда является целью России… Получение статуса кандидата было успехом грузинского народа. В оценке Евросоюза победила воля грузинского народа. Мы пока не знаем, какими будут окончательные шаги, но надеюсь, что и на этот раз они отзовут это решение».



Жигимантас Павиленис, председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы: «Опасное проявление пророссийских, прокитайских тенденций в «Грузинской мечте». Я надеюсь, что эта автократическая антизападная инициатива будет остановлена».



Томас Хакер, член Бундестага Германии: «Вместо проведения столь необходимых реформ «Грузинская мечта» все еще пытается заставить замолчать гражданское общество. Получив статус кандидата в члены ЕС, «Грузинская мечта» вновь показывает свое истинное лицо».



Репортеры без границ: ««Грузинская мечта» снова представила законопроект об «иностранных агентах», аналогичный российскому закону, но в 2023 году он был отозван после возмущения. «Репортеры без границ» призывают Парламент Грузии отвергнуть этот текст, который направлен на запугивание неправительственных организаций и СМИ».



Госдепартамент США: «Мы видели сообщения о том, что они (Грузинская мечта) рассматривают тот потенциальный законопроект. Скажу лишь то, что в прошлом году десятки тысяч грузин вышли на улицы, чтобы выразить свои европейские амбиции и отвергнуть последнюю попытку принять этот закон. У Грузии есть историческая возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз, и мы готовы продолжать поддерживать Грузию в этом процессе».



МИД Эстонии: «Решение властей Грузии вновь инициировать законопроект об «иностранных агентах», даже под другим названием, полностью противоречит 9 шагам, которые Евросоюз передал Грузии вместе со статусом кандидата. Это ставит под угрозу дальнейшую европейскую интеграцию Грузии».



Мария Пейчинович Бурич, генеральный секретарь Совета Европы: «Я обеспокоена повторным внесением в парламент Грузии законопроекта о “прозрачности иностранного влияния. В прошлом году вместе со многими друзьями Грузии я приветствовала отзыв этого законодательного предложения. Сегодня я вновь повторяю, что конструктивный диалог и поддержание наших стандартов остаются принципиально важными».



Питер Стано, официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Грузия: повторное инициирование законопроекта об «иностранном влиянии» вызывает серьезную обеспокоенность, несмотря на четкое обещание правящей партии отменить это законодательство. Реформы должны соответствовать амбициям ЕС. Власть должна выполнить свои обязательства по демократии и верховенству закона».



Гульноза Саид, координатор программ по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов (КЗЖ): «повторное инициирование властями Грузии законопроекта, согласно которому СМИ будут считаться контролируемыми из-за границы, вызывает глубокую тревогу и совершенно несовместимо с заявления властей о соответствии европейским демократическим стандартам. Это угрожает свободе прессы в преддверии парламентских выборов в октябре… Правящая партия «Грузинская мечта» должна отозвать законопроект и отказаться от любого законодательства об «иностранных агентах», если хочет, чтобы заявка Грузии на вступление в ЕС увенчалась успехом».



Репортеры без границ: ««Грузинская мечта» снова представила законопроект об «иностранных агентах», аналогичный российскому закону, но в 2023 году он был отозван после возмущений. «Репортеры без границ» призывают Парламент Грузии отвергнуть этот текст, который направлен на запугивание неправительственных организаций и СМИ».



Freedom House: «Мы обеспокоены повторным инициированием законопроекта об «иностранных агентах» в Грузии после того, как аналогичный закон провалился на фоне крупномасштабных протестов около года назад. В случае принятия закон об «иностранных агентах» приблизит Грузию к автократиям, таким как Россия и Кыргызстан, которые систематически работают над разрушением гражданского общества, а также станет шагом назад от ориентированной на демократию европейской интеграции. Мы призываем «Грузинскую мечту» немедленно отозвать инициированный законопроект.



Лиcл Гернтхольц, директор PEN/Barbey Freedom to Write Center: «После реализации простых косметических изменений, «Грузинская мечта» снова инициирует законопроект об «иностранных агентах», чтобы помешать значимой и независимой работе писателей, деятелей культуры и журналистов… Позорный законопроект искажает слова «прозрачность», «подотчетность» и «безопасность», чтобы ослабить сильное гражданское общество Грузии. Не сомневайтесь, этот законопроект облегчит судебное преследование независимых писателей, деятелей искусства и культуры. Правительство Грузии должно говорить об улучшении прав человека на пути к вступлению в ЕС и прекратить попытки преследовать писателей, художников и деятелей культуры, которые осуществляют независимую деятельность.



Мэри Лоулор, специальный докладчик ООН по вопросам прав человека: «Я очень обеспокоена повторным инициированием закона об «иностранных агентах» в Парламенте Грузии, несмотря на предоставленные во время моего визита гарантии, что этого не произойдет. В своем отчете я подчеркнула вред этого законопроекта и буду продолжать внимательно следить за развитием событий».



Фонд Дома прав человека, коалиция, которая объединяет более 80 НПО из Восточной Европы, Балканских государств и Кавказского региона: «мы призываем Парламент Грузии и Национальное собрание Республики Сербской (аналогичный законопроект был инициирован в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины) уважать взятые своими государствами обязательства перед Советом Европы и институциями ООН защищать фундаментальные для свободного и независимого гражданского общества основные свободы, и отказаться от законопроектов, которые могут нанести необратимый ущерб гражданскому обществу и СМИ».



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