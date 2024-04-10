

Alt-Info опротестует упразднение своей партии у офиса «Грузинской мечты»

10.04.2024 10:51





Прокремлевское радикальное движение Alt-Info планирует провести акцию протеста у офиса «Грузинской мечты» 13 апреля в 14 часов, по Тбилиси. Радикалы выразят протест против упразднения 8 апреля своей «Консервативной партии», или «Альт-Инфо».



Один из лидеров Alt-Info Георгий Кардава заявил, что олигарх и основатель партии власти, а ныне почетный председатель «Мечты» Бидзина Иванишвили прямо заявил, что «он — феодал, а мы — его рабы».



Кардава считает, что упразднение партии радикалов — беспрецедентный случай в истории Грузии.



«Современная история не помнит такого прецедента, когда политический субъект, имеющий огромную поддежку, открыто заявляющий о своем желании участвовать в выборах, так предательски тихо, так незаконно был упразднен.



Бидзина Иванишвили напрямую объявил нам, что эта страна — его личная собственность. <> Нас вывели за всякие законные рамки и объявили бесправными рабами <> — декларированно объявили нам войну и заявили: если вы крутые парни, то попробуйте сделать с нами, что хотите.



И мы должны принять этот вызов. Судьба этой страны решается на улице. Поэтому…сейчас — время борьбы. Каждый должен выйти и завоевать права, гарантированные Богом и законодательством этой страны!», — заявил Кардава.



Напомним, 8 апреля публичный реестр Грузии аннулировал «Консервативную партию», или Alt-Info (зарегистрирована в 2021 году — ред.), которая планировала принять участие в парламентских выборах Грузии 26 октября 2024 года.











Источник: СОВА

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