

Хундадзе: Давайте отбросим страхи, выдержим давление и обнародуем «черные деньги»

10.04.2024 12:45





Если сложившаяся в Европе практика станет основанием для санкций в отношении наших депутатов, тогда как нам быть ассоциированными с Европой, или каковы принцип и степень партнерского равенства, когда депутату грозят санкциями в том случае, если он примет конкретное решение в законодательном органе собственной страны, непосредственно представляющем народ, - заявил журналистам депутат от «Силы народа» Дмитрий Хундадзе.



Так он отреагировал на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера возможном об ответе на принятие парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния».



По мнению Хундадзе, нужно отбросить страхи, выдержать психологическое давление и обнародовать «черные деньги», которые служат именно такому давлению.



«Так что, Давайте отбросим страхи, выдержим давление и обнародуем «черные деньги», которые служат именно такому давлению. Грузия – независимая и суверенная страна. Вчера мы отмечали 9 апреля, и грузинское общество, особенно молодежь, пролили свою кровь не для того, чтобы вновь пришлось защищать суверенитет и независимость, а от кого, это уже другое дело, главное, чтобы в нашей стране опять не пришлось это защищать», - заявил Хундадзе.



Для справки, по заявлению пресс-секретаря Госдепартамента США Мэтью Миллера, если закон «О прозрачности иностранного влияния» примут, это нанесет ущерб организациям гражданского общества и отклонит Грузию от европейского пути.



На вопрос: «В прошлом году вы четко заявили, что если кто-то из депутатов поддержит законопроект, будет санкцирован. Почему сейчас вы воздерживаетесь от такого посыла?», Миллер ответил: «Мы четко заявляем, что обеспокоены этим законопроектом. Что касается того, что мы можем сделать, если это продвинется вперед, продолжайте наблюдать. Сегодня я ничего не могу заявлять», - отметил Миллер.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





