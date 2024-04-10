

Маргвелашвили: Оппозиция слишком сильно зависит от своих партнеров

10.04.2024 12:46





«Я всегда считал, что у оппозиции чрезмерная зависимость от наших весьма уважаемых партнёров, мы должны с ними сотрудничать, но это не значит, что мы должны следовать в тактических шагах тому, что нам говорят в посольствах, отправная точка — отказ от сотрудничества и противостояние с режимом», — заявил в эфире «ТВ Формула» бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили».



По словам Маргвелашвили, необходимо прокатить волну протеста, затем сохранить эту динамику и должна произойти радикализация.



По его словам, как бы международные партнеры ни пытались успокоить ситуацию, нельзя допускать эту ошибку.



«Защита свободы и независимости в свободном обществе никогда не прекращается, потому что как только хоть немного отклонишься от этого пути, найдутся люди, желающие стать тиранами. Одной из серьезных проблем в этом направлении являются наши западные партнеры. Я хочу напомнить общественности, что такой президент, как отец Буш, приехал в Украину и сказал украинскому народу, что они собрались благодаря токсичному национализму. Эта неясность должна быть для нас менее важной. Как бы наши партнёры ни вмешивались, ни призывали нас к спокойствию, смягчить ситуацию, которая длится уже много лет, конечно, с хорошим настроем, мы не должны совершать эту ошибку. Кстати, тогда лидеры национального движения не допустили этой ошибки. Даже сегодня, как н е пытайся, так успешно начавшуюся волну уже не усмирить. Этот заряд не удастся сбить, как это произошло в прошлом году», — заявил Маргвелашвили.



Вместе с тем, по заявлению Георгия Маргвелашвили, сбить заряд сегодня будет абсолютно преступным и равносильно проигрышу на выборах.



Экс-президент заявляет, что по поводу одного из его прошлогодних заявлений о радикализации ситуации лидерам оппозиции в одном из посольств заявили, что такие заявления неприемлемы.



«Когда я выступил с этим призывом в прошлом году, лидеры оппозиции так яростно на меня напали, говорили, что сейчас время диалога, было видно, какие эмоции были у многих из них. Если тенденция подавления этого заряда сохранится и сегодня, «Грузинская мечта» получит конституционное большинство на выборах. Это азбука политики. Наши партнеры постараются призвать к спокойствию. Мы начнем и закончим этот заряд не на слушаниях в комитете, а закончим его победой на выборах. Выход есть в максимальной радикализации и надо называть вопросы своими именами. Это не всегда улица, это отказ от сотрудничества», — заявил Маргвелашвили.





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