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Мэрия: Разрешения на размещение плакатов в Тбилиси выдано не было
10.04.2024 13:05
По информации заместителя мэра Тбилиси Кахабера Гуледани, муниципалитет не выдавал разрешение на расклейку в столице плакатов, касающихся законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
По его словам, муниципальная инспекция начала проверку по данному факту.
«Размещение плакатов в разных местах города без разрешения, безусловно, является нарушением закона, независимо от того, носят ли плакаты политический или неполитический характер. Муниципальная инспекция начала расследование. Муниципалитет не выдавал разрешение на [размещение плакатов]. Санкции следующие: в зависимости от зоны предусмотрен штраф от 200 лари до 1000 лари. Будет проведено расследование и применены соответствующие санкции относительно тех плакатов, на которые не было выдано разрешение», - заявил Кахабер Гуледан.
На вопрос журналиста о том, будут ли применены санкции в связи с появившимися в городе плакатами политического содержания, в том числе расклеенными и «Грузинской мечтой», или на это получено разрешение, вице-мэр столицы ответил, что «ни на один из плакатов разрешение муниципалитетом не выдавалось. Остальное расследует муниципальная инспекция».
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