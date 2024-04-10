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МИД Канады напомнили властям Грузии, что наличие сильных СМИ и НПО — основа эффективной демократии
10.04.2024 13:48
В МИД Канады по поводу планов «Мечты» принять «закон об иноагентах» напомнили властям Грузии, что наличие сильных СМИ и НПО — основа эффективной демократии.
В ведомстве отметили, что следят за процессами в Грузии в этом направлении.
«Организации гражданского общества и гражданские пространства являются основой открытой, инклюзивной и эффективной демократии. Канада обеспокоена упадком гражданского общества и медиа-пространства — как онлайн, так и офлайн. Это также угрожает мирным собраниям, ассоциациям, выражению мнений и свободе мысли во многих странах.
Канада считает, что свобода СМИ является важной составляющей демократических обществ для защиты прав человека и основных свобод. Люди нуждаются в свободных средствах массовой информации, которые предоставляют им точную информацию и обоснованный анализ для привлечения правительства к ответственности», — заявили в МИДе Канады.
Также отмечено, что Канада решительно поддерживает права журналистов и средств массовой информации (СМИ) во всем мире, чтобы их деятельность осуществлялась в условиях свободы, отсутствия запугивания и преследования со стороны государственных властей.
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