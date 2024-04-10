

В МИД Польши призвали «Грузинскую мечту» выполнить свои обязательства

10.04.2024 13:48





В МИД Польши призвали «Грузинскую мечту» выполнить свои обязательства. Варшава обеспокоена второй попыткой Тбилиси принять российский закон «об иноагентах».



«Мы полностью поддерживаем заявление ЕС, в котором содержится призыв к Грузии выполнить свои обязательства по продвижению демократии, верховенства закона и прав человека.



В этом контексте мы обеспокоены представлением законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Мы помним о публичном обещании, взятом правительством Грузии в прошлом году, безоговорочно отозвать подобный законопроект», — сообщили в польском МИДе.



Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и СМИ, но будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.



Несмотря на то, что «Грузинская мечта» утверждает, что этот законопроект не имеет никакого отношения к России, он уже вызвал критику со стороны западных политиков.



Попытки снова инициировать закон об иностранных агентах («Закон об прозрачности иностранного влияния») под «новым предлогом» осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран — евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО Восточного партнерства и другие. Зато в Кремле за это «Мечту» ожидаемо похвалили.





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