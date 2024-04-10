

Раквиашвили: Обсуждение содержания данного законопроекта не устраивает ни правящую команду, ни оппозицию

10.04.2024 14:04





По его словам, обсуждение содержания данного законопроекта не устраивает ни правящую команду, ни оппозицию.



Как отмечает Раквиашвили, если начнется детальное обсуждение законопроекта, то обнаружится, что он направлен против Америки.



«Это обычная информационная война, где основные противоборствующие стороны – представители «Грузинской мечты» и «националы» отказываются вести содержательную дискуссию, и просто идет словесная перепалка. Отсюда «прозрачность, прозрачность», оттуда «российский, русский», и к этому примитиву они пытаются свести своих избирателей. Детальное обсуждение содержания никого не устаивает, потому что, если начнется детальное обсуждение, окажется, что это направлено не на прозрачность, а против Америки. С другой стороны, НПО занимаются политикой, и по этой логике, тогда НПО действительно должны контролировать... Поскольку ни одна из партий не имеет слаженной политической позиции, они идут на этот примитив. В результате иногда идет борьба посредством плакатов, иногда посредством постеров. Это не имеет никакого отношения к обсуждению. Я думаю, «Грузинская мечта» обладает большим преимуществом в этой битве, поскольку у нее больше ресурсов. Надеюсь, оппозиция перейдет к предметной дискуссии, чтобы противопоставить этому ресурсу аргументы, а не эмоции», - заявил Раквиашвили.





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