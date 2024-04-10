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Хвичия: Власть борется со своими партнерами, а оппозиция оторвана от реальности
10.04.2024 14:05
«Люди видят, что власть борется со своими партнерами, а оппозиция оторвана от реальности», — заявил Первому каналу Грузии лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия.
Хвичия спросили о законодательной инициативе, инициированной «Грузинской мечтой», которая касается прозрачности иностранного влияния.
«Этот законопроект – законопроект о борьбе с кем-то. У нас есть подозрения, что «коцы» (члены «Грузинской мечты») борются этими изменениями с США. Что изменится в борьбе с ними? Изменится то, что на нас могут махнуть рукой и еще больше втянуть в международный скандал. Мы стараемся показать общественности, что этот законопроект как будто ориентирован на заботу о грузинском народе и прозрачность, но по содержанию речь идет о борьбе со стратегическими партнерами. Другие страны принимают изменения по отношению к своим врагам, эти страны обозначили своих врагов и приняли эти законы против них. Я с этим не согласен, такие изменения нельзя принимать даже по отношению к врагам. Они боролись с фашистами, Путиным, а мы с кем боремся? Этого не было объявлено. Мы приняли закон «Об армии» так, что в нем не было написано, кто является внутренним врагом. Меня больше всего интересует реакция людей, потому что они видят, что власть борется со своими партнерами, а оппозиция оторвана от реальности», — заявил Яго Хвичия
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