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Зурабишвили: Когда дело доходит до выбора между Европой и Россией, президент не может быть нейтральным!
10.04.2024 14:05
По сообщению администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили обсудила с делегацией Комитета по политике и безопасности Евросоюза «отношения Грузия-ЕС, последствия принятия российского закона и вопросы безопасности на Черном море».
На встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, обсуждалась ситуация на оккупированных территориях Грузии, члены делегации отметили, что Евросоюз поддерживает укрепление мира и безопасности в регионе.
Как отметила президент, процесс европейской интеграции очень важен для грузинского народа который разделяет ценности Евросоюза.
По данным администрации президента, Саломе Зурабишвили назвала российский закон, инициированный во второй раз в парламенте, вызовом для страны и отметила, что принятие закона повлияет на гражданское общество.
«Уничтожение гражданского сектора, который защищает ценности Евросоюза, — цель России. Когда вопрос касается выбора между Европой и Россией, здесь президент не может быть нейтральным!» — сказала президент.
Президент также коснулас вопроса отмены женских квот и отметила, что данная риторика по этому вопросу неприемлема.
В рамках визита в Грузию делегация Комитета по политике и безопасности Евросоюза проведет встречи в парламенте Грузии и с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, а также посетит линию оккупации.
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