

Зурабишвили: Когда дело доходит до выбора между Европой и Россией, президент не может быть нейтральным!

10.04.2024 14:05





По сообщению администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили обсудила с делегацией Комитета по политике и безопасности Евросоюза «отношения Грузия-ЕС, последствия принятия российского закона и вопросы безопасности на Черном море».



На встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, обсуждалась ситуация на оккупированных территориях Грузии, члены делегации отметили, что Евросоюз поддерживает укрепление мира и безопасности в регионе.



Как отметила президент, процесс европейской интеграции очень важен для грузинского народа который разделяет ценности Евросоюза.



По данным администрации президента, Саломе Зурабишвили назвала российский закон, инициированный во второй раз в парламенте, вызовом для страны и отметила, что принятие закона повлияет на гражданское общество.



«Уничтожение гражданского сектора, который защищает ценности Евросоюза, — цель России. Когда вопрос касается выбора между Европой и Россией, здесь президент не может быть нейтральным!» — сказала президент.



Президент также коснулас вопроса отмены женских квот и отметила, что данная риторика по этому вопросу неприемлема.



В рамках визита в Грузию делегация Комитета по политике и безопасности Евросоюза проведет встречи в парламенте Грузии и с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, а также посетит линию оккупации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





