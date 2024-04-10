

Хазарадзе: Наряду с неконтролируемым наплывом россиян бесконтрольно поступают и десятки наименований наркотиков

10.04.2024 15:54





Наряду с неконтролируемым наплывом россиян в Грузию бесконтрольно поступают десятки наименований наркотиков, - заявил председатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе.



По его словам, многие граждане России, которым «Грузинская мечта» разрешила въезд в Грузию, связаны с преступными группировками, занимающимися торговлей наркотиками.



«Всего за год, с 2022 по 2023 год, факты незаконного оборота наркотиков увеличились более чем на 49%.



Что самое трагичное, по официальной информации МВД – ежегодно от наркотиков умирают 30-40 грузин, в основном молодые люди – те, кто должны быть нашим будущим.



«Грузинская мечта» несет ответственность за эту вспышку наркомании и наркопреступности, поскольку они используют страдания людей для торговли голосами избирателей.



Возникает вопрос – как может наркопандемия свирепствовать в стране в таких масштабах так, что все это остается без внимания властей?! Тогда как сегодня контролируются все и вся.



Это самое отвратительное проявление коррупции, торговля жизнью и здоровьем собственных детей ради политической выгоды.



«Грузинская мечта» ответственна за эту вспышку наркомании, потому что их политика полностью игнорирует проблему», - заявил Мамука Хазарадзе.



По словам Мамуки Хазарадзе, партия «Лело» выступает с новой инициативой, которая будет направлена ​​против наркомании.



«Учитывая все это, «Лело» выступает с новыми законодательными инициативами с целью прекращения эпидемии наркомании и связанной с ней коррупции. Это «Акт о защите молодежи Грузии».



Акт включает в себя 3 основные инициативы:



Во-первых, мы начнем бескомпромиссную борьбу с производителями, торговцами, дилерами и дистрибьюторами наркотиков. Мы будем бороться и наказывать всяких полицейских, судей и других государственных чиновников, которые покрывают преступления.



Мы введем особо эффективное законодательство и контроль над всеми должностными лицами по вопросу наркозависимости. («Мечта» пытается отменить тестирование кандидатов в депутаты парламента на наркотики и уже приняла закон в первом чтении. Это недопустимо).



Вместо того, чтобы жестко наказывать потребителей наркотиков и цинично манипулировать их судьбами. То есть речь идет о тех людях, которые только употребляют наркотики, не распространяют их и находятся в сложной ситуации, потому что не могут их бросить. Мы будем снисходительны к ним. Мы декриминализируем эту часть и сосредоточим все усилия на реабилитации, образовании и профилактике.



Мое послание всем родителям и всем социальным группам таково: ваши страдания не должны продолжаться; хватит терять детей; хватит молодежи, ставшей жертвой наркозависимости.



Поэтому сейчас, как никогда, необходима максимальная мобилизация и посредством коммуникации с общественностью нужно выправить цель! Сегодня я встретился с женщинами, матерями, которые просили нас объединить усилия против этого вызова, и «Лело» открывает двери для любой организации, которая готова последовать за нами в этой борьбе», - заявил Мамука Хазарадзе.





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