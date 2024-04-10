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Михаэль Рот: 90% грузин хотят вступить в ЕС, а не в путинскую Россию!
10.04.2024 15:54
Предлагаемый закон об иностранных агентах несовместим с членством в Евросоюзе, - заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот.
«Предлагаемый закон об иностранных агентах несовместим с членством в ЕС. Независимое и критично настроенное гражданское общество – это не враг народа, а условие вступления в Европейский союз. «Грузинская мечта» должна прислушаться к своему народу: 90% грузин хотят вступить в Евросоюз, а не в путинскую Россию!» - пишет Майкл Рот на X.
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