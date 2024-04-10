

Каладзе: Власть «Грузинской мечты» не допустит, чтобы были ущемлены интересы страны

10.04.2024 15:55





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, непринятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» отвечает интересам тех доноров, цель которых - противостояние грузин и углубление поляризации.



«Печальная реальность заключается в том, что эти доноры маскируются так, будто они способствуют развитию страны, но на самом деле они финансируют противостояние грузин», - заявил Каха Каладзе.



По словам мэра Тбилиси, власть «Грузинской мечты» не допустит, чтобы были ущемлены интересы страны.



«Непринятие упомянутого закона отвечает интересам тех доноров, которые под видом содействия развитию страны и демократических процессов на самом деле финансируют всякое зло, всяческую мерзость, которые только могут прийти в голову человеку – сталкивание грузин друг с другом, поляризацию. Такова печальная реальность.



Мы не должны забывать одного – мы независимое, суверенное государство. Вчера было 9 апреля, день героев, боровшихся за независимость нашей страны, за то, чтобы она была суверенной. Я не хочу, чтобы это было как замена одного хозяина другим. Это категорически неприемлемо. Мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Пока мы у власти, всегда будем проводить и защищать интересы нашей страны. Ни одно объединение не стоит того, чтобы поступаться интересами своей страны и своего народа», - заявил Каха Каладзе.





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