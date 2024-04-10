|
|
|
Каладзе: Власть «Грузинской мечты» не допустит, чтобы были ущемлены интересы страны
10.04.2024 15:55
По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, непринятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» отвечает интересам тех доноров, цель которых - противостояние грузин и углубление поляризации.
«Печальная реальность заключается в том, что эти доноры маскируются так, будто они способствуют развитию страны, но на самом деле они финансируют противостояние грузин», - заявил Каха Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, власть «Грузинской мечты» не допустит, чтобы были ущемлены интересы страны.
«Непринятие упомянутого закона отвечает интересам тех доноров, которые под видом содействия развитию страны и демократических процессов на самом деле финансируют всякое зло, всяческую мерзость, которые только могут прийти в голову человеку – сталкивание грузин друг с другом, поляризацию. Такова печальная реальность.
Мы не должны забывать одного – мы независимое, суверенное государство. Вчера было 9 апреля, день героев, боровшихся за независимость нашей страны, за то, чтобы она была суверенной. Я не хочу, чтобы это было как замена одного хозяина другим. Это категорически неприемлемо. Мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Пока мы у власти, всегда будем проводить и защищать интересы нашей страны. Ни одно объединение не стоит того, чтобы поступаться интересами своей страны и своего народа», - заявил Каха Каладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна