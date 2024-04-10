

Официально подписано соглашение о безвизовом режиме для граждан Грузии с Китаем

10.04.2024 15:56





Соглашение о безвизовом режиме для граждан Грузии с Китаем было официально подписано сегодня в Министерстве иностранных дел Грузии.



В министерстве подписан документ — «О двустороннем освобождении от визовых требований для владельцев ординальных паспортов между правительствами Грузии и КНР».



Соглашение подписали министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая Чжоу Цзянь.



Безвизовый режим для граждан Китая введен Грузией с 11 сентября 2023 года.



26 февраля этого года стало известно о введении Китайской Народной Республикой безвизового режима для граждан Грузии.





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