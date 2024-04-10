|
|
|
Официально подписано соглашение о безвизовом режиме для граждан Грузии с Китаем
10.04.2024 15:56
Соглашение о безвизовом режиме для граждан Грузии с Китаем было официально подписано сегодня в Министерстве иностранных дел Грузии.
В министерстве подписан документ — «О двустороннем освобождении от визовых требований для владельцев ординальных паспортов между правительствами Грузии и КНР».
Соглашение подписали министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая Чжоу Цзянь.
Безвизовый режим для граждан Китая введен Грузией с 11 сентября 2023 года.
26 февраля этого года стало известно о введении Китайской Народной Республикой безвизового режима для граждан Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна