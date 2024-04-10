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Официально подписано соглашение о безвизовом режиме для граждан Грузии с Китаем


10.04.2024   15:56


Соглашение о безвизовом режиме для граждан Грузии с Китаем было официально подписано сегодня в Министерстве иностранных дел Грузии.

В министерстве подписан документ — «О двустороннем освобождении от визовых требований для владельцев ординальных паспортов между правительствами Грузии и КНР».

Соглашение подписали министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая Чжоу Цзянь.

Безвизовый режим для граждан Китая введен Грузией с 11 сентября 2023 года.

26 февраля этого года стало известно о введении Китайской Народной Республикой безвизового режима для граждан Грузии.


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