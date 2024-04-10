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Дарчиашвили: Безвизовый режим облегчит гражданам Грузии поездки в Китай
10.04.2024 15:57
По заявлению министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, подписанное сегодня между Грузией и Китаем соглашение о безвизовом сообщении является еще одним выражением стратегического партнерства.
По словам Дарчиашвили, данное соглашение облегчит гражданам Грузии поездки в Китай.
Как заявил министр, граждане Грузии имеют возможность поехать в Китайскую Народную Республику без визы и провести в стране 30 дней в течение одной поездки.
«Подписанное сегодня соглашение является еще одним выражением стратегического партнерства между Грузией и Китаем и представляет собой еще один важный, ощутимый результат взаимного сотрудничества. Как известно, грузинская сторона с сентября прошлого года ввела безвизовый режим для граждан Китая, что, несомненно, будет способствовать приезду большего количества китайских туристов и гостей Грузии как страны с особыми туристическими и возможностями для бизнеса. Существование двустороннего безвизового режима является важным обстоятельством с точки зрения углубления дружбы между народами, а также развития и углубления экономических связей между странами», — заявил Дарчиашвили.
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