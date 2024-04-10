Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дарчиашвили: Безвизовый режим облегчит гражданам Грузии поездки в Китай


10.04.2024   15:57


По заявлению министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, подписанное сегодня между Грузией и Китаем соглашение о безвизовом сообщении является еще одним выражением стратегического партнерства.

По словам Дарчиашвили, данное соглашение облегчит гражданам Грузии поездки в Китай.

Как заявил министр, граждане Грузии имеют возможность поехать в Китайскую Народную Республику без визы и провести в стране 30 дней в течение одной поездки.

«Подписанное сегодня соглашение является еще одним выражением стратегического партнерства между Грузией и Китаем и представляет собой еще один важный, ощутимый результат взаимного сотрудничества. Как известно, грузинская сторона с сентября прошлого года ввела безвизовый режим для граждан Китая, что, несомненно, будет способствовать приезду большего количества китайских туристов и гостей Грузии как страны с особыми туристическими и возможностями для бизнеса. Существование двустороннего безвизового режима является важным обстоятельством с точки зрения углубления дружбы между народами, а также развития и углубления экономических связей между странами», — заявил Дарчиашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна