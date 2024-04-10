

Илья Дарчиашвили провел встречу с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС

10.04.2024 16:07





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел встречу с делегацией Комитета по политике и безопасности (PSC) Совета Евросоюза, которая находится с двухдневным рабочим визитом в Грузии.



На встрече основное внимание было уделено ситуации с безопасностью в Грузии и регионе. Илья Дарчиашвили ознакомил гостей со сложной ситуацией на оккупированных территориях Грузии, как с гуманитарной точки зрения, так и в плане безопасности.



Министр еще раз подтвердил послам Евросоюза твердую волю власти разрешить конфликт мирным путем. В свою очередь, члены европейской делегации подчеркнули непоколебимую поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ и готовность ЕС продолжать играть активную роль в этом процессе. В ходе дискуссии особое внимание было уделено роли Грузии как надежного и стратегического партнера Евросоюза в процессе содействия миру и стабильности, взаимовыгодному сотрудничеству, развитию связуемости и демократии в Черноморском регионе.



На встрече особый акцент был сделан на процессе вступления Грузии в Евросоюз. Представители комитета еще раз поздравили Грузию с получением статуса кандидата и отметили, что двери ЕС для Грузии открыты. Илья Дарчиашвили еще раз подтвердил приверженность правительства европейскому курсу страны и готовность к осуществлению сложной программы реформ. Он проинформировал гостей о реализации основных шагов, определенных Еврокомиссией, и выразил надежду, что в соответствии со значительным прогрессом Грузия перейдет на следующий этап членства.



На встрече была подчеркнута важность визита Комитета по политике и безопасности Совета ЕС, который после долгого перерыва вновь состоялся на самом важном этапе отношений Грузии с Евросоюзом, что является очень сильным политическим посылом поддержки Грузии со стороны Евросоюза.



Напомним, что 10-11 апреля 2024 года послы Комитета по политике и безопасности (PSC) Совета ЕС посетили Грузию с двухдневным визитом. В рамках визита также запланированы встречи послов с высокопоставленными чиновниками исполнительной и законодательной власти; планируется также посещение делегацией линии оккупации. Послы PSC посещают Грузию в четвертый раз. В последний раз аналогичный визит состоялся в 2017 году.



Примечательно, что Комитет по политике и безопасности (PSC) Совета ЕС готовит заседания Совета Евросоюза и предлагает Евросовету рекомендации со стратегическими направлениями и способами осуществления политики. Также комитет участвует в разработке Общей внешней политики и политики безопасности (CSFP) и Общей политики безопасности и обороны (CSDP) Евросоюза.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





