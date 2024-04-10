

Генсек «Мечты»: мы все хотим в Европу, думаете, я — нет?!

10.04.2024 16:08





Генсек «Мечты» мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что представители партии власти, как и весь народ Грузии, хотят в Европу. Но, отметил он, смена одного хозяина другим — не есть демократия.



«Мы все хотим в Европу, думаете, я — нет?! <> Мы должны жить как европейцы. Справедливость, признание иного мнения, свобода слова и выражения, защита прав собственности, свобода бизнеса — это основные принципы, которым мы следуем и которых придерживаемся», — сказал Каладзе.



Разговоры о санкциях из-за российского «закона об иноагентах» один из лидеров партии власти назвал «шантажом и угрозами». Каладзе утверждает, что для введения санкций «нет причин».



«Вопрос в том, почему против нашей страны должны быть введены санкции? Для этого нет причин. Это абсолютно непонятно. Это — обычный шантаж, угрозы. Чему мешает прозрачность? Чему мешает этот закон? Так долго слушаю об этом, что не услышал ни одного объяснения. Единственное, что я слышу, — это оценка — «российский». Большей дебильности и глупости я не слышал», — заявил представитель партии власти.



Каладзе не услышал ни одного аргумента, почему этот закон — проблема. Он отметил, что то, о чем говорят «конкретные» депутаты Европарламента, является предметом их интересов.



«В их интересах, чтобы все это было скрыто, потому что эти доноры и неправительственные организации финансируют революцию, они финансируют углубление поляризации», — заявил Каладзе.







Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и СМИ, но будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.



Несмотря на то, что «Грузинская мечта» утверждает, что этот законопроект не имеет никакого отношения к России, он уже вызвал критику со стороны западных политиков.



Попытки снова инициировать закон об иностранных агентах («Закон об прозрачности иностранного влияния») под «новым предлогом» осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран — евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО Восточного партнерства и другие. Зато в Кремле за это «Мечту» ожидаемо похвалили.



Источник: СОВА

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