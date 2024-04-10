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Посол Китая: Безвизовый режим, который скоро вступит в силу, даст и грузинам возможность ознакомиться с благами нашей страны
10.04.2024 16:08
По заявлению посла Китая Чжоу Цзяня, безвизовый режим между Грузией и Китаем будет способствовать развитию дружбы между двумя странами.
По его словам, подписанное сегодня соглашение создаст новые возможности как для грузинских, так и для китайских бизнесменов, простых граждан, а также в направлении экономических отношений.
«Это новое достижение, которое мы должны учитывать в рамках наших стратегических отношений. Все это показывает, что Грузия и Китай являются равноправными партнерами, поддерживающими взаимовыгодные отношения. Фактически, это соглашение основано на равенстве, и мы предлагаем друг другу выгоды, которые можно извлечь из этого соглашения», — заявил китайский посол.
По словам посла, Грузия подписала с Китаем безвизовый режим гораздо раньше, и у Китая не было причин игнорировать добрый жест Грузии.
«Согласно статистическим данным, после того, как Грузия объявила о безвизовом режиме с Китаем, Грузию посетили тысячи китайских туристов. Именно поэтому мы уверены, что безвизовый режим, который вступит в силу совсем скоро, даст и грузинам возможность познакомиться с благами нашей страны, так же, как наши граждане уже наслаждаются грузинским вином, кухней и т.д. В Китае грузины увидят уникальное сочетание традиционной древней культуры и современных достижений», — заявил Чжоу Цзянь.
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