

Каладзе: Власть Грузии защищает ценности, на которых стоит Европа

10.04.2024 16:08





«Мы все хотим Европу, но, прежде всего, мы хотим, чтобы Европа была в нашей стране», — так ответил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, власть Грузии защищает ценности, на которых стоит Европа.



«Мы все хотим Европу. Как вы думаете, я не хочу Европу? Но, прежде всего, мы хотим, чтобы в Грузии была Европа. Мы должны жить как европейцы, мы должны жить здесь, в своей стране. Что такое Европа, какие основные принципы она отстаивает: справедливость, признание другого мнения, свобода слова и самовыражения, защита прав собственности, свобода бизнеса. Это и есть основные принципы, которым мы следуем и поддерживаем. Когда мы говорим, что «я хочу Европу» и «хочу европейское будущее», это не означает отказ от нашей страны, государственности и т.д. Мы боролись за то, чтобы быть независимыми и свободными. Сегодня эта борьба также продолжается. Если кто-то думает, что замена одного хозяина на другого — это свобода и демократия, то это не так», — заявил Каха Каладзе.



Вместе с тем, мэр Тбилиси ответил на вопрос относительно публикации в социальной сети поста футболиста Георгия Кочорашвили и его отца Роина Кочорашвили.



«Почему вы удивлены? Роин Кочорашвили «национал», где здесь проблема? Вы лучше меня знаете, что Роин Кочорашвили – «национал», представитель партии Гахария. Почему вас это удивляет?», — сказал Каха Каладзе.





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