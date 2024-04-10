

Оппозиция требует создания комиссии по расследованию имущества Гарибашвили

10.04.2024 16:09





Представители парламентской оппозиции требуют создания следственной комиссии для проверки имущества председателя партии «Грузинская мечта», бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



Как заявили оппозиционные депутаты на состоявшейся сегодня совместной пресс-конференции, они уже собрали достаточно подписей для инициирования этого вопроса.



«Ираклий Гарибашвили является символом коррупции действующей власти, лицом беззакония, произвола и растраты народных средств. Откуда Гарибашвили и его семья взяли столько богатства? Мы требуем создания в парламенте Грузии комиссии по расследованию имущества Ираклия Гарибашвили. Мы собрали подписи и инициируем, теперь настало время «Грузинской мечты», насколько они могут посвятить свое время и парламентское пространство реальным проблемам», — заявила Тамар Кордзая.



По словам лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили, оппозиция хочет знать, являются ли члены семьи Ираклия Гарибашвили взяточниками.



«Мы хотим прозрачности, прозрачности и только прозрачности. Расходы в неправительственном секторе полностью прозрачны. Если что и непрозрачно, так это правительство и доходы членов правительства», — сказал Элисашвили.



Он выразил надежду, что правящая партия, которая говорит о прозрачности, не будет вести себя «так смешно, как раньше» и не провалит кворум.



«Грузинская мечта» не прошла регистрацию и провалила кворум на пленарном заседании парламента, где им предстояло проголосовать за создание следственной комиссии по делу о колл-центрах. Тот же процессуальный трюк «Мечта» несколько раз использовала в отношении создания парламентской следственной комиссии по текущей ситуации в судебной системе.



Временная следственная комиссия создается в Парламенте только для изучения конкретного вопроса, расследования фактов нарушения законодательства государственными органами и должностными лицами. Основанием для создания комиссии является:



Информация о незаконных действиях государственных органов, должностных лиц, коррупционных правонарушениях, угрожающих государственной безопасности, суверенитету, территориальной целостности, политическим, экономическим или иным интересам Грузии;



Сведения о нецелевом расходовании государственного бюджета, бюджета местного самоуправления.



Председатель Парламента, комитет, фракция или не менее одной пятой состава Парламента имеют право инициировать создание временной следственной комиссии. Для создания комиссии необходима поддержка 50 депутатов, голоса оппонентов при принятии решения не учитываются. Представительство оппозиции в составе комиссии не может составлять менее половины.





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