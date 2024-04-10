

Тавдгиридзе о строительстве аэропорта в Вазиани

10.04.2024 16:10





Полковник запаса Вооруженных Сил Грузии Георгий Тавдгиридзе считает, что строительство нового международного аэропорта около военной базы в Вазиани станет подарком Владимиру Путину.



Как отметил Тавдгиридзе он не видит логики, в решении «Грузинской мечты» построить новый аэропорт рядом с военной базой, что по его мнению, нанесет значимый ущерб ее военному потенциалу.



«На самом деле, это очень большой подарок Путину. Теперь, когда он пытается возродить свою империю, такое решение является для него огромным подарком. С одной стороны, русские были очень недовольны тем, что Вазиани осталось нам. Они считают, что Вазиани – это их достижение и мы его не заслужили. Для их ущемленного самолюбия, это будет как целительный бальзам.



С другой стороны, Тбилиси становится очень уязвимым. Когда началась агрессия России против Украины, одной из первых мер была попытка высадить десант, что бы нанести удар Киеву не с направления российско-украинской границы, а изнутри. Это относительно ограниченные силы, но гораздо эффективнее, когда не надо продвигаться на дальние расстояния, а можно в первые же минуты нанести удар по политическому и административному центру страны», — сказал Тавдгиридзе Netgazeti.



По его пояснению, ослабление военной базы Вазиани приведет к тому, что России не придется высаживаться в Поти и Абхазии, чтобы оккупировать Тбилиси, они смогут сделать это непосредственно в столице Грузии.



Как рассказал Netgazeti полковник запаса, военная база Вазиани – это не просто военный аэродром. По его словам, это уникальный военный комплекс и в мире не так много военных баз, которые могли бы похвастаться такой инфраструктурой и возможностями.



«Вазиани имеет неплохие резервы с военной точки зрения. Это редкая ситуация, когда военная база может иметь собственный тренировочный полигон. Не просто быть стрельбищем, на этом полигоне можно проводить танковую подготовку. Кроме того, на территории этой военной базы расположено несколько учебных центров со своими особенностями. Здесь есть совместный учебный центр Грузии и НАТО, который очень хорошо организован. Также потребовалось много лет, чтобы разместить здесь персонал, инфраструктуру и учебные заведения. На территории военного комплекса Вазиани есть военный аэродром», — рассказал Георгий Тавдгиридзе в интервью Netgazeti.



По словам Георгия Тавдгиридзе, военный комплекс Вазиани уникален своим географическим положением и играет важную роль в обороне Тбилиси.



«Если возникнет необходимость защищать Тбилиси, военная база Вазиани расположена настолько близко, что в очень за короткое время ее контингент сможет укрепить все подступы к Тбилиси, и усилить оборону города. Это очень важно в современном мире, поскольку сегодняшнее военное дело развито таким образом, что в случае форсированного марша быстро возникнет угроза столице. Поэтому очень важно иметь рядом с собой достаточно мощную группировку, которая быстро сумеет ликвидировать угрозу. Это Вазиани», — сказал Тавгиридзе.



Полковник запаса объясняет, как строительство нового международного аэропорта нарушит работу военного комплекса Вазиани.



«Мы не теряем военный аэродром, часть его будет использоваться под гражданский аэродром, а часть может остаться. Если говорить о сухопутно-артиллерийской бригаде Вазиани, то если здесь будет построен гражданский аэродром, то его эксплуатация будет осуществляться 24 часа в сутки. Следовательно, полигон и военные силы, дислоцированные в Вазиани, не смогут функционировать и проводить тренировки. Когда эта инфраструктура начнет работать, во-первых полигон будет ограничен линиями коммуникаций, что плохо скажется на времени реагирования, оно усложнится и он потеряет ценность, ведь фактор времени реагирования очень важен в военном деле. Во вторых, в этом случае, дислоцированные здесь военные и артиллерийские части, и не только они, будут вынуждены проходить обучение где-то [на другом полигоне]», — говорит Тавдгиридзе.



Как говорит полковник запаса, найти новый полигон довольно сложно, потому что, с одной стороны, нужно найти место, куда легко добраться, а с другой – оно должно быть безлюдным.



По словам Георгия Тавдгиридзе, после Вазиани ближайшим к Тбилиси является полигон Орфоло, расположенный в Ахалцихе.



«В определенной степени именно таким должно быть [новое] место, а такого больше нет. Только Орфоло расположен так близко. Представьте себе, в понедельник загрузить танк, отвезти его на полигон, провести учения, а в пятницу снова загрузить и привезти обратно, это огромные затраты. Если их отвести и оставить там, тогда получается, что танкового батальона у вас здесь нет, танкового батальона и бронетанкового батальона, а в Орфоло есть своя техника.



Получается, эксплуатация очень подорожает и присутствие военных в Вазиани потеряет смысл, или армии будет нанесен ущерб, ведь если не возить военных на учения, то их военная подготовка будет равна нулю. А необученная армия, она что есть, что ее нет.



Мы движемся к полному абсурду. Они не уничтожают базу напрямую, но создание гражданского аэродрома, еще и о создание хаба, как они говорят, лишат базу главного элемента функционирования», — рассказал Netgazeti полковник запаса.



Георгий Тавдгиридзе обращает внимание на то, что передислокация в Орфоло станет проблемой для военных и сотрудников базы.



«Если военная база Вазиани переедет в Орфоло, Тбилиси потеряет защиту. Если мы переедем в Орфоло, то здесь достаточно большая инфраструктура. Как вы хотите переселить жителя Тбилиси в Орфоло. Как он приедет из Тбилиси в Ахалцихе? Если мы организуем базу в Ахалцихе так, что туда переедут несколько десятков тысяч семей, кто будет содержать личный состав этой базы? База – это не только географическое положение, это имеющаяся там инфраструктура, обслуживающий персонал и боевая техника. Где мы оставим персонал? В Вазиани будут профессионалы, у которых не будет работы, а в Орфоло будет работа, которую нужно делать, но не будет персонала, который возьмет на себя эту работу.



Если придет новое правительство и придет к власти, может быть, через 20-30 лет Орфоло станет такой же хорошей военной базой, как и Вазиани, но что с этого Тбилиси?» — сказал Георгий Тавдгиридзе в интервью Netgazeti.





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