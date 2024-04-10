

Саакашвили: Нас сдают, но мы не сдадимся!

10.04.2024 19:00





Дополнительно вновь выкатили «российский закон». Все это могут сдержать многочисленные акции, - об этом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в социальной сети "Фейсбук".



По словам Саакашвили, цель постоянных действий – не только следование к Европе, но и вообще существование Грузии.



«Нас сдают, но мы не сдадимся! Приветствую участников вчерашнего свободного марша. Ранее я говорил, что российские диверсионные группы проникли в Грузию, и мы получили подтверждение этому в виде теракта в Исани, целью которого был грузинский офицер, сражавшийся с российским спецназом в Кодори.



В эти же дни Россия предъявила грузинским властям ультиматум немедленно начать «делимитацию границы» с оккупированными территориями, подписать с ними соглашение и практически признать их «независимость». Дополнительно вновь выкатили «российский закон». Все это могут сдержать многочисленные акции. Мы не должны уставать от этой борьбы. Насильник всегда боится силы и единства народа. Если общество апатичное и расколотое, насильник всегда наглеет. Основной причиной, из-за которой российская армия не смогла войти в Тбилиси в 2008 году, было собрание огромной массы людей и объединение грузинского народа вокруг идеи свободы.



Теперь целью постоянных акций является не только следование к Европе, но и вообще существование Грузии



Также спасибо всем, кто вчера пришел на марш с плакатами и флагами с требованием освободить меня», - заявил Саакашвили.





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