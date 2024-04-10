

Посол США: горжусь оказанной Грузии помощью и теми НПО, кто ее реализовал

10.04.2024 20:02





Посол США в Грузии Робин Данниган заявила, что очень гордится той помощью, которую Америка оказала Грузии, а также теми неправительственными организациями (НПО), которые осуществили эту помощь.



Американский дипломат рассказала о важных проектах и работе, которая выполняется при непосредственном содействии Соединенных Штатов. Она подчеркнула, что эта помощь продолжается в течение 30 лет — США сотрудничают с властями Грузии и НПО, чтобы оказать помощь в размере 6 млрд $.



«Что означают эта дружба и помощь? Друзья поддерживают друг друга, чтобы стать сильнее, и именно это мы и сделали. Например, с нашей помощью были укреплены силы обороны Грузии, оснащена береговая охрана Грузии, чтобы Грузия могла защитить свой суверенитет и сдержать дальнейшую агрессию.



С нашей помощью были построены больницы и школы. Мы подготовили врачей, учителей и работников скорой помощи. С нашей помощью по всей стране были построены независимые центры для жилья, которые помогают людям с ограниченными возможностями жить самостоятельно и содержать свои семьи.



С нашей помощью мелким фермерам и предпринимателям были предоставлены кредиты. Мы предоставили профессиональное образование молодежи, открыли американские центры, где английский доступен бесплатно. Мы предоставили тысячам грузин возможность учиться в США. Это то, что делают друзья. Друзья помогают странам развиваться, укреплять их экономику и защищать себя», — сказала Данниган.



Посол откликнулась и на попытку «Мечты» продавить российский закон об иностанных агентах и заметила, что стоит задаться вопросом о том, может, что-то делается не так, когда Запад выражает беспокойство по этому поводу, а страна-оккупант одобряет.





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