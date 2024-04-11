

Мдинарадзе решил мобилизовать студентов в поддержку закона об иноагентах

11.04.2024 10:41





В связи с законопроектом «О прозрачности иностранного влияния» лидер парламентского большинства и фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе встречается с руководителями студенческого самоуправления вузов.



Встреча проходит в парламенте в эти минуты и закрыта для СМИ.



Мдинарадзе ознакомит молодежь с проектом закона «О прозрачности иностранного влияния».



На встрече также присутствует первый заместитель председателя комитета по образованию, науке и делам молодежи, председатель молодежной организации «Грузинской мечты» Георгий Чакветадзе.





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