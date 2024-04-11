

PSC: Сейчас время выполнять девять шагов и избегать решений, которые могут помешать на пути в ЕС

11.04.2024 10:54





Сейчас время выполнять девять шагов и избегать решений, которые могут помешать на пути в ЕС, - говорится в заявлении делегации Совета по политике и безопасности ЕС (PSC).



В своем заявлении члены PSC отмечают, что вступление в ЕС является процессом, основанным на заслугах, и призывают грузинских официальных лиц предпринять необходимые шаги для достижения этой цели.



Вместе с тем, в заявлении отмечается, что рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года являются четким руководством.



«Прогресс в выполнении необходимых реформ должны быть достигнут без промедления и с участием всего общества – правительства, всех политических партий и гражданского общества.



Времени не так много. Сейчас время выполнять девять шагов и избегать решений, которые могут помешать на пути в ЕС. Обеспокоенность по поводу некоторых недавних инициатив, в том числе по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», обсуждалась с грузинскими официальными лицами, исходя из заявления спикера верховного представителя ЕС от 4 апреля 2024 года. Евросоюз подчеркнул свои ценности, которые отражены в Хартии», - говорится в заявлении.



Согласно заявлению, члены PSC призвали грузинских официальных лиц воспользоваться моментом, в том числе в свете предстоящих парламентских выборов 26 октября 2024 года.



В этом контексте ЕС приветствует решение правительства Грузии пригласить наблюдателей БДИПЧ. Также Евросоюз отмечает важность свободных и честных выборов и говорит о значении реализации связанных с Избирательным кодексом поправок БДИПЧ и Венецианской комиссии.



Как известно, члены Совета по политике и безопасности (PSC) ЕС находятся с рабочим визитом в Грузии. Делегация, возглавляемая председателем PSC Дельфиной Пронк, встретилась с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, министром иностранных дел Илией Дарчиашвили, министром обороны Ираклием Чиковани, представителями парламентского большинства и оппозиции, а также представителями гражданского общества.





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