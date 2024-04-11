

Премьер-министр Грузии отправился в Германию с официальным визитом

11.04.2024 10:59





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с официальным визитом в Федеративную Республику Германия. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства.



12 апреля в Федеральной канцелярии Германии состоится официальная церемония встречи премьер-министра Грузии. Ираклия Кобахидзе примет федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.



Запланированы встречи в очном и расширенном формате, после которых Ираклий Кобахидзе и Олаф Шольц проведут совместную пресс-конференцию.



В рамках официального визита глава правительства Грузии встретится с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Германии Бербелем Бассом.



В состав делегации Грузии, возглавляемой премьер-министром Ираклием Кобахидзе, входят вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.







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