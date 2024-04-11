

Сенатор Бен Кардин о законопроекте об иноагентах: Закон в стиле Путина

11.04.2024 11:02





«Закон «в стиле Путина», — так американский сенатор Бен Кардин оценивает законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, официальное уведомление о своей обеспокоенности он передал и послу Грузии в США.



Бен Кардин поблагодарил сенатора Шахин, которая рассказала о законопроекте на заседании сенатского комитета по иностранным делам.



«Сенатор Шахин, спасибо вам за то, что вы рассказали о попытках Грузии принять закон об иностранных агентах в российском и путинском стиле. Мы решительно поддерживаем интеграцию Грузии в Европу и ее движение по правильному пути. Это, безусловно, шаг в неправильном направлении, и мы их предупредили... Я связался с их послом, чтобы передать им свою обеспокоенность тем, что это может действительно повлиять на движение Грузии и ее интеграцию в Европу», - заявил сенатор Бен Кардин, чье заявление передает грузинская редакция «Голоса Америки».





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