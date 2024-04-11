

Сенатор Джин Шахин: Закон об иноагентах аналогичен тому, который приняла Россия

11.04.2024 11:05





Какое влияние может оказать т.н. закон «Об иностранных агентах», если его утвердит парламент? - с этим вопросом обратилась сенатор Джин Шахин к главе Агентства США по международному развитию (USAID) Саманте Пауэр.



В своем заявлении она выразила обеспокоенность повторным инициированием в парламенте Грузии законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», отметив, что он аналогичен закону, принятому в России.



«Меня очень встревожила новость на прошлой неделе о том, что парламент Грузии вновь представил закон об иностранных агентах, который ужесточит ограничения для гражданского общества. Он аналогичен закону, который приняла Россия. Можете ли вы сказать о последствиях для организаций гражданского общества, спонсируемых Америкой, если в Грузии примут закон об иноагентах» - спросила сенатор Шахин Саманту Пауэр, которая предстала перед Сенатом, чтобы рассказать о годовом бюджете и приоритетах агентства.



«Мы видели, как во многих местах появляются скопированные версии российского закона об иностранных агентах, и в результате снижается ответственность за коррупцию и ограничения свободы слова. Конечно, Грузия сейчас стоит или видно, что будто стоит на пути к Европе и недавно получила некоторое признание этих амбиций. Фундаментально, в Европе нет места такому закону об иностранных агентах. Права человека и демократические принципы должны быть не только признаны, но и защищены», - заявила Саманта Пауэр в ответ на вопрос сенатора Шахин.



Сенатор Джин Шахин выразила надежду, что «правительство Грузии решит поддержать то, чего хочет народ Грузии». Это же, по ее словам, «движение в сторону Европы и прав, сопутствующих демократии, полной демократии».





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