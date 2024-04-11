

Глава USAID: Подобному закону об иностранных агентах нет места в Европе

11.04.2024 11:29





Закон «об иноагентах», который пытается повторно продвинуть в парламенте «Грузинская мечта» окажет пагубное влияние на ответственность за коррупцию и свободу слова, заявляет глава Агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр.



«Мы наблюдали, как во многих местах появляются скопированные версии российского закона об иностранных агентах, и в результате снижается ответственность за коррупцию и ограничивается свобода слова.



Конечно, Грузия сейчас стоит или кажется, что стоит на пути в Европу, и в последнее время получила некоторое признание этих амбиций. Но подобному закону об иностранных агентах нет места в Европе. Права человека и демократические принципы должны быть не только признаны, но и защищены», — цитирует Саманту Пауэр «Голос Америки».



Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и СМИ, но будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.



Несмотря на то, что «Грузинская мечта» утверждает, что этот законопроект не имеет никакого отношения к России, он уже вызвал критику со стороны западных политиков.



Попытки снова инициировать закон об иностранных агентах («Закон об прозрачности иностранного влияния») под «новым предлогом» осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран — евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО Восточного партнерства и другие. Зато в Кремле за это «Мечту» ожидаемо похвалили.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





