

Члены «Нацдвижения» очистили Телави от плакатов в поддержку закона «об иноагентах»

11.04.2024 11:35





Члены «Единого национального движения» и гражданские активисты очистили центральные улицы Телави от плакатов в поддержку повторно инициированного «Грузинской мечтой» законопроекта «об иноагентах». «Пророссийскому правительству не позволят вернуть страну на российскую орбиту», пояснил член партии и совета Телавского муниципалитета Гиги Гигителашвили:



«Телави очистили от российского мусора. Не только этот закон российский, но российское и поручение чиновникам публиковать посты в поддержку российского закона в Facebook, это по-российски размещать такие плакаты на объектах культурного наследия, мы не позволим партии Иванишвили помешать нашему членству в ЕС, мы не дадим ему возможности вернуться на российскую орбиту», — заявил Гигителашвили.



В пресс-центре «Национального движения» отмечают, что в Лагодехи также были сняты плакаты в поддержку «российского закона», ранее развешанные на центральных улицах города.



Отметим, «Грузинская мечта» снова планирует принять «закон об иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и СМИ, но будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавших мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям — задавить общественное мнение.



Несмотря на то, что «Грузинская мечта» утверждает, что этот законопроект не имеет никакого отношения к России, он уже вызвал критику со стороны западных политиков.



Попытки снова инициировать закон об иностранных агентах («Закон об прозрачности иностранного влияния») под «новым предлогом» осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран — евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО Восточного партнерства и другие. Зато в Кремле за это «Мечту» ожидаемо похвалили.



Источник: СОВА

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