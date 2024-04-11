

Петер Фишер: Мы хотим, чтобы Грузия вступила в Евросоюз, но для этого она должна соблюдать наши стандарты

11.04.2024 11:42





Посол Германии в Грузии Петер Фишер заявляет, что Германия выражает серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



По словам посла, законопроект не соответствует практике Евросоюза.



«Германия выражает серьезную обеспокоенность по поводу этого законопроекта, он не соответствует практике, существующей в ЕС. Мы хотим, чтобы Грузия вступила в Евросоюз, но для этого она должна соблюдать наши стандарты. Это станет темой обсуждения между премьер-министром Кобахидзе и канцлером Германии Олафом Шольцем», — заявил посол.





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