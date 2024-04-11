

Герчинский: Мой посыл и 27 послов ЕС заключается в том, что времени осталось мало

11.04.2024 12:16







«В прошлом году, наряду с решением о предоставлении статуса кандидата, европейские лидеры дали вам путеводитель из 9-ти шагов о том, что необходимо сделать Грузии, чтобы перейти к следующему этапу переговоров о вступлении. Они очень четкие», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



По словам посла, между правительством Грузии и Евросоюзом существует активная коммуникация.



«В прошлом году, в середине декабря, это был один из самых счастливых дней в моей профессиональной жизни, я стоял на сцене вместе с руководством страны, и мы отметили исторический момент для Грузии, официально предоставив Грузии статус страны-кандидата. Это очень большое достижение. Наряду с решением о предоставлении статуса кандидата, европейские лидеры дали вам путеводитель, что необходимо сделать Грузии, чтобы перейти к следующему этапу – открытию переговоров о вступлении. Этот гайд состоит из девяти шагов. Они очень четкие. Если вы посмотрите на эти девять шагов, это всего лишь одна страница. Все пункты одинаково важны. Это было около пяти месяцев назад, работа продолжается, мы находимся в постоянном контакте с правительством Грузии. Есть визиты, грузинские делегации ездят в Брюссель, в Грузию приезжают из Брюсселя, я очень рад, что нас посещают 27 послов Евросоюза и работы продолжаются», — заявил Герчинский.



По словам Павла Герчинского, Грузии необходимо выполнить 9 шагов, чтобы продвинуться вперед по пути в Евросоюз.



«Мой посыл и 27 послов ЕС заключается в том, что времени осталось мало, не теряйте его. Для Грузии существуют все ингредиенты, чтобы она добилась прогресса и перешла к следующему этапу и открыла переговоры о вступлении. Это нужно сделать срочно, все девять рекомендаций должны быть выполнены как можно скорее. Фактически, мы уже начали представлять доклад о новом расширении. Мы проходим тот же процесс, что и в прошлом году. Мы консультируемся с правительством, но мы также общаемся с оппозицией и гражданским обществом. Еврокомиссия опубликует отчет о расширении с рекомендациями в октябре, и эти рекомендации будут положительными или отрицательными. Это зависит только от того, насколько быстро и решительно будут выполнены 9 шагов в Грузии», — заявил Герчинский.





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