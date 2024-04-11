

Герчинский: Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» несовместим с европейскими нормами и ценностями

11.04.2024 12:47





По заявлению посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» несовместим с европейскими нормами и ценностями.



По словам Герчинского, он надеется, что будет найден способ обеспечить прозрачность, без стигматизации и маргинализации гражданского общества.



«В нынешнем виде этот законопроект несовместим, особенно в нынешнем контексте Еврокомиссии будет очень сложно дать положительную оценку, если этот закон будет принят. Я понимаю, что это только предложение, будут дискуссии, которые продлятся несколько недель, может быть, даже месяцев. Я искренне надеюсь, что будет найден способ обеспечить абсолютно легитимную прозрачность, избегая стигматизации и маргинализации организаций гражданского общества, которые играют очень важную роль в любой демократии, в том числе в Грузии на пути к членству в ЕС», — сказал Павел Герчинский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





