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Герчинский: Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» несовместим с европейскими нормами и ценностями
11.04.2024 12:47
По заявлению посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» несовместим с европейскими нормами и ценностями.
По словам Герчинского, он надеется, что будет найден способ обеспечить прозрачность, без стигматизации и маргинализации гражданского общества.
«В нынешнем виде этот законопроект несовместим, особенно в нынешнем контексте Еврокомиссии будет очень сложно дать положительную оценку, если этот закон будет принят. Я понимаю, что это только предложение, будут дискуссии, которые продлятся несколько недель, может быть, даже месяцев. Я искренне надеюсь, что будет найден способ обеспечить абсолютно легитимную прозрачность, избегая стигматизации и маргинализации организаций гражданского общества, которые играют очень важную роль в любой демократии, в том числе в Грузии на пути к членству в ЕС», — сказал Павел Герчинский.
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