

Гоча Лорткипанидзе избран председателем апелляционной палаты Гаагского суда

11.04.2024 13:08





Судья Гоча Лорткипанидзе избран председателем апелляционной палаты последней инстанции — высшего структурного подразделения Гаагского международного уголовного суда.



Данная информация опубликована на официальном сайте суда.



Судья Лорткипанидзе по сей день активно участвует в процессе осуществления международного правосудия – он председательствовал на рассмотрении апелляций по делу «Прокурора Саида Абдель Кана», а в настоящее время председательствует на рассмотрении апелляции «Прокурора Боско Нтаганды» на этапе репараций.



В качестве судьи апелляционной палаты он участвовал в рассмотрении трех других апелляций, а также апелляций, связанных с ситуациями в Афганистане, на Филиппинах и в Венесуэле. Судья Гоча Лорткипанидзе является членом консультативного комитета по юридическим текстам суда. Он также возглавляет рабочую группу судей для определения консультативной роли суда.



Гоча Лорткипанидзе приступил к исполнению обязанностей судьи Международного уголовного суда в Гааге 19 апреля 2021 года. Он избран на должность судьи сроком на девять лет. Гоча Лорткипанидзе – первый грузинский судья на этой должности.





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