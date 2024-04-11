

Оппозиция не доверяет опросу «Горби», согласно которому «Мечта» набирает 60%

11.04.2024 14:36





Телекомпания «Имеди» опубликовала результаты опроса, проведенного Международным центром общественного мнения «Горби». Согласно исследованию, если парламентские выборы состоялись бы на этой неделе, «Грузинская мечта» получила бы 60,4% голосов.



При опросе, по информации «Имеди», был использован метод аллокации – распределения голосов респондентов, которые отказались прямо назвать партию-фаворита, на основании анализа их ответов на дополнительные вопросы.



За правящей партией следует «Платформа победы» («Нацдвижение» и «Стратегия Агмашенебели») – 12,6%. «Лело», согласно опросу, получает 4,7% голосов; «Европейская Грузия» – 4,5%; партия «За Грузию» (Георгий Гахария) – 3,7%; а «Гирчи – больше свободы» – 3%. Остальные политические объединения, соглавно опросу, получили менее 3%.



При этом партия «Ахали», которая в опросе представлена с 1,6% голосов избирателей, была официально создана уже после начала полевых работ. Результат этой партии основан на ответах, данных респондентами спонтанно, заявляют авторы опроса.



Опрос проводился по заказу «Имеди» с 11 по 18 марта. Методом прямого интервью было опрошено 1711 респондентов, из них 68,4%, или 1170, являются вероятными избирателями.



В части оппозиции заявили, что опубликованный рейтинг отображает «параллельную реальность», которую желает видеть правящая партия. В действительности же сегодня у «Грузинской мечты» исторический минимум поддержки, утверждает депутат парламента от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили.



«Рейтинги «Горби» для них отражают противоположную реальность, ведь «Грузинская мечта» имеет исторический минимум поддержки и находится в панике. Именно поэтому они предпринимают шаги, которые служат лишь расколу общества и не имеют ничего общего ни с развитием страны, ни с другими важными успехами государства… У нас же большая поддержка, двузначная, что абсолютно достаточно для того, чтобы «Грузинская мечта» и ее бизнес-партнер «Национальное движение» не действовали в качестве коалиции во власти после следующих выборов», – заявил Бека Лилуашвили.



Ранее лидеры правящей партии неоднократно заявляли, что «Грузинская мечта» планирует получить по итогам выборов конституционное большинство, то есть не менее трех четвертей всех мандатов (113 из 150). Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года.





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