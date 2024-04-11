

Посол ЕС: Дверь открыта, мы ждем вас, пожалуйста, используйте эту возможность

11.04.2024 14:38





В прошлом дверь была закрыта, и грузины были первыми, кто постучал в эту дверь и просил открыть ее, и иногда мне, как дипломату моей страны, а затем представителю ЕС, было стыдно, что дверь закрыта, что мы не могли внутри договориться об открытии двери. Теперь дверь широко открыта, и что мы имеем - колебания, второстепенные мысли, разные мнения. Вы должны решить, но сейчас время, и время истекает, - об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



По словам посла, Евросоюз ждет Грузию в своих рядах, и время не должно быть потрачено впустую.



«Европейские лидеры коллективно приняли смелое решение. Лично я был очень удивлен, что они приняли такое решение, потому что сам был участником бесчисленных дискуссий, где, к сожалению, в течение очень долгого периода не было соглашения между сначала 28, а затем 27 странами-членами об открытии двери для еще одного расширения. В этом году мы отмечаем 20-летие последнего расширения, и я хочу сказать, что это был шок для ЕС, нам потребовалось достаточно времени, переварить принятие 13 новых членов, которые присоединились к нам, не было настроя на новое расширение. И ваши коллеги из Западной Балтии могут громко и четко сказать, как они были разочарованы, когда годами ожидали, чтобы ЕС наконец дошел до точки, где мы сейчас находимся. Грузия - одна из 10 стран-кандидатов, некоторые из них быстро продвигаются вперед, с некоторыми из них уже начались переговоры, у Грузии есть все элементы, все ингредиенты, чтобы быть такой же успешной, как эти страны, даже более успешной, чем эти страны. 85-90 процентов граждан Грузии поддерживают это направление. Все политические партии Грузии, представленные в парламенте страны, поддерживают это направление, и это большой парадокс, что когда дверь широко открыта, из Тбилиси поступают сбивчивые сигналы. Раньше дверь была закрыта, и грузины первыми постучались в нее и просили открыть, и иногда как дипломату моей страны, а затем представителю ЕС мне было стыдно, что дверь закрыта, что мы не можем внутри договориться об открытии двери. Теперь дверь открыта, и что мы имеем - колебания, второстепенные мысли, иные мнения. Вы должны решить, но сейчас время, и время истекает. Потому что другие продвигаются вперед, и я искренне советую не терять это время. И это мой посыл всем, каждый раз, когда у меня появляется возможность пообщаться со СМИ, это мой мессидж - не тратьте свое время. С нашей стороны дверь открыта и останется открытой, мы относимся с терпением и понимаем, что иногда это трудно, иногда возникает растерянность, что иногда необходима рефлексия и дискуссия, пусть они будут. Грузия - страна-кандидат на членство в ЕС, дверь открыта, мы ждем вас, пожалуйста, используйте эту возможность», - сказал Павел Герчинский.





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