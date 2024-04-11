

Председатель ЦИК заверил конкурсную комиссию в своей беспристрастности

11.04.2024 15:13





«За время моего пребывания на посту председателя ЦИК не было ни одного случая, указывающего на мою предвзятость, нарушение нейтралитета и нахождение под политическим, организационным или корпоративным влиянием», — заявил кандидат на пост председателя ЦИК Георгия Каландаришвили. Он единственный кандидат, принявший участие в конкурсе, проводимом специальной комиссией.



«Когда вы настолько прозрачны, объективны и у вас есть инклюзивный процесс, это позволяет вам сделать вывод, насколько независимым, нейтральным и беспристрастным я был в своей работе.



Никто не может сказать, что мой голос в ЦИК или заявленная мною позиция были направлены в пользу или против какого-либо субъекта. Беспочвенные обвинения (звучавшие) до объявления конкурса были направлены на дискредитацию, прикрытие важных дел и попытку связать мою кандидатуру с правящей партией», — заявил Каландаришвили.



Напомним, в парламенте в рамках объявленного спикером парламента конкурса впервые проводятся слушания конкурсной комиссии, которая должна избрать председателя ЦИК и кандидатов в профессиональные члены и представить парламенту.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





