

Страсбургский суд установил нарушения в 5 делах, рассмотренных Леваном Мурусидзе

11.04.2024 15:13





В неправительственной организации Transparency International сообщают, что Страсбургский суд установил нарушение фундаментальных прав человека как минимум в пяти делах, рассмотренных грузинским судьей Леваном Мурусидзе.



«Из-за этих случаев государству Грузии пришлось выплатить в пользу потерпевших в общей сложности 105 988 евро. Согласно рекомендации Еврокомиссии, Леван Мурусидзе как член Высшего совета юстиции должен быть подвергнут механизму проверки на добросовестность, против чего он вместе с другими членами судейского клана и правительства активно выступает» — говорится в сообщении НПО.



Напомним также, что 5 апреля 2023 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении грузинских судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе по обвинению в коррупции.



Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что они, как председатели суда и высокопоставленные члены судебной власти, злоупотребляли своим положением.



На этом фоне партия «Грузинская мечта» в апреле обратилась к посольству США с просьбой снять санкции с судей. В партии власти подчеркнули, что в этом вопросе они категоричны. Поскольку грузинская сторона пока не получила доказательств, которые указывали бы на уместность применения санкций к судьям.





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