

Глава Парламента Грузии посещает Центральную Азию

11.04.2024 15:15





Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили находится с официальным визитом в Центральной Азии. По информации Парламента Грузии, визит продлится до 13 апреля, и Папуашвили встретится с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной власти Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.



Встречи в Узбекистане



Председатель Парламента Шалва Папуашвили встретился с председателем Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.



По информации Парламента Грузии, стороны «обсудили направления дружественных отношений и сотрудничества» между Грузией и Узбекистаном. Стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между законодательными органами. «Узбекская сторона также выразила желание сотрудничать в направлении региональной политики», – говорится в пресс-релизе Парламента Грузии.



По той же информации, «Шалва Папуашвили подчеркнул растущую важность «Среднего коридора». По его словам, развитие транзитно-транспортного потенциала этого коридора отвечает интересам обеих стран.



Что касается встречи с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса (Нижней палаты) Нурдинджоном Исмаиловым, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничества законодательных органов, а также торговли и энергетики.



Шалва Папуашвили выразил благодарность за решительную поддержку Узбекистаном территориальной целостности Грузии.



«Экономические и политические связи между Грузией и Узбекистаном крепкие. Мы готовы укреплять наше парламентское партнерство, в том числе в группах дружбы и отраслевых комитетах, а также сотрудничать в рамках международных парламентских платформ», – написал Папуашвили в Twitter после встречи.



Встречи в Туркменистане



9 апреля председатель Парламента Шалва Папуашвили встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. На встрече было подчеркнуто «плодотворное сотрудничество между двумя странами, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также дружественный характер долгосрочных отношений». По информации Парламента Грузии, «было уделено внимание важности торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества и развитию совместных региональных проектов».



Шалва Папуашвили поблагодарил президента Туркменистана за решение открыть памятник Шота Руставели в Ашхабаде. Со своей стороны Сердар Бердымухамедов выразил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



После встречи Папуашвили написал в Твиттере, что правительство Грузии по-прежнему привержено углублению двусторонних отношений в сферах экономики, туризма, транспорта и энергетики.





В тот же день председатель Парламента Грузии встретился с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой и заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.



После встречи с председателем Меджлиса Папуашвили написал в Твиттере, что две страны готовы улучшить двусторонние отношения посредством парламентской дипломатии и обмена опытом, в том числе через группы дружбы, отраслевые комитеты и международные парламентские платформы.



По информации Парламента Грузии, «в целях обмена реформами и передовым опытом в апреле-мае текущего года запланирован визит парламентской делегации Туркменистана в Грузию».



Что касается встречи с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел, на встрече положительно были оценены отношения на политическом уровне, отмечена важность визитов на высоком и высшем уровне. «Рашид Мередов поблагодарил грузинскую сторону за поддержку Туркменистана на международных площадках и подтвердил свою твердую поддержку территориальной целостности Грузии», – говорится в пресс-релизе Парламента Грузии.



«Внимание было сосредоточено на сотрудничестве между двумя странами в рамках международных транспортно-транзитных коридоров. В частности, особое внимание было уделено проектам транспортных маршрутов «Ляпис-Лазули» и «Черное море – Каспийское море». Также разговор коснулся проекта подводного черноморского кабеля, в котором, по мнению министра иностранных дел, Грузии будет принадлежать важнейшая стратегическая роль», – говорится в пресс-релизе Парламента Грузии.





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