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Посол Германии о российском законе: «Не соответствует практике, существующей в ЕС»


11.04.2024   15:44


Сегодня, 11 апреля, посол Германии в Грузии Эрнст Петер Фишер ответил на вопросы грузинским журналистов о российском законе, ограничивающем гражданский сектор и СМИ. Перевод комментария посла опубликовал «Первый канал» Общественного вещателя Грузии.

«Германия выражает серьезную обеспокоенность по поводу этого законопроекта. Он не соответствует практике, существующей в ЕС. Мы хотим, чтобы Грузия присоединилась к Евросоюзу, но для этого она должна следовать нашим стандартам», — заявил посол Германии.

По его словам, этот законопроект станет темой обсуждения на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как известно, сегодня Ираклий Кобахидзе отбыл с официальным визитом в Германию.


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